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2022年11月21日
兩岸國際
新聞資訊
中菲南海就打撈物起衝突傳炮響 疑涉中方火箭殘骸
【有線新聞】菲律賓軍方指控中國海警於南海，強行帶走軍方打撈的中方火箭殘骸，北京否認搶走殘骸。
菲律賓軍方指周日派船，在有主權爭議的中業島西面740米打撈漂浮物，隨後一艘中國海警船靠近，兩度攔截後切斷菲方拖纜，將火箭殘骸帶走。中方確認當日帶走火箭整流罩殘骸，指菲方人員先打撈出殘骸，經現場友好協商，當場交還予中方人員，中方有表達謝意。另外，菲律賓傳媒報道，事後數小時中業島聽到連串爆破聲，當局懷疑聲響來自中方控制的渚碧礁上大炮或炮彈，正核實聲音來源。
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