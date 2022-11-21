越南抵港貨櫃藏逾千六萬元毒品　海關拘51歲無業男

【有線新聞】海關檢獲逾千六萬元毒品，拘捕一人。

51歲報稱無業的男疑犯被黑布蒙頭，由關員押走調查。海關上星期三搜查一個由越南抵港的貨櫃，在貨物內檢獲19公斤懷疑冰毒及6公斤懷疑海洛英，估計約值1千6百萬元，經調查後下午在大角咀拘捕涉案男子，並相信毒品主要供應本地市場，不排除有更多人被捕。