印尼西爪哇5.6級地震　最少56死、超過700人傷

【有線新聞】印尼西爪哇發生黎克特制5.6級地震，最少56死、超過700人傷，過千間房屋受損、災區停電。

震央展玉有大量房屋損毀倒塌，有居民合力搬走瓦礫，協助救出被困的人。

醫護設立臨時救護站，大量傷者躺在地上等候救援，大部分因被瓦礫壓著而骨折。

地震亦引發山泥傾瀉及塌樹，堵塞道路，阻礙疏散及救援。

位於印尼西爪哇的展玉，在本港時間下午2時許發生黎克特制5.6級地震，震源深度10公里，兩小時內錄得至少25次餘震。

醫院、學校和公共設施受損，當局指災區停電，並警告大雨或會導致更多山泥傾瀉。

震央75公里外的首都雅加達都感受到震動，有大廈居民一度疏散。