播錯國歌｜警方會見部分香港欖總人員　錄口供、檢取通訊記錄

【有線新聞】香港欖球隊接連捲入國歌風波，警方會見部分香港欖總人員。

香港欖球隊在南韓參加亞洲七人欖球賽時，主辦機構亞洲欖總播錯國歌，其後再被發現本月6日在迪拜的欖球世界盃外圍賽，賽前播國歌時字幕寫錯名字。警方說會調查事件有否違反國歌法及國旗法，已會見部分香港欖球總會人員，錄取口供及檢取通訊記錄。