北約警告中國加緊控制西方關鍵基建等　籲成員國避免產生新依賴

【有線新聞】北約秘書長斯托爾滕貝格警告，中國正加緊控制西方的關鍵基建。

北約秘書長斯托爾滕貝格：「我們要小心避免產生新依賴，尤其在於中國，中國試圖進一步控制我們的關鍵基建、供應鏈和重要工業。中國的稀土無處不在，在我們的電話、汽車、軍事裝備，我們不能讓專制政權有機會利用我方弱點加以損害。」

斯托爾滕貝格在北約議會上指，俄烏戰事揭示了西方過分依賴俄羅斯能源的弱點，警告成員國在轉用其他資源後，不應對中國產生新依賴，而是要聯手鞏固西方基建。他又指知道北約成員國長期支援烏克蘭構成經濟壓力，但任由俄羅斯戰勝的代價更大，會令全球威權政府認為靠蠻力強取豪奪是可行，令全球局勢更危險。