19年國慶示威　九人暴動、管攻擊性武器等罪成

【有線新聞】2019年國慶日尖沙咀有示威，9人分別被控暴動及管有攻擊性武器等罪，全部罪名成立。

案發2019年10月1日，多區有警民衝突，9名被告19至29歲，被控在尖沙咀警署與長樂街之間一段彌敦道參與暴動。其中7人同時被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即伸縮棍、摺刀、彈射器及鐳射筆等；另1人亦被控管有物品意圖損壞或摧毀財產罪，即扳手及鎅刀。9人經審訊後被裁定全部罪名成立。