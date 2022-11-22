蘋果國安案｜案情指黎智英是主腦　指示「打國際線」　訪美游說制裁構成勾結

【有線新聞】案情又形容黎智英是主腦，說他指示《蘋果日報》開設英文版「打國際線」，又多次到美國游說制裁，是直接與外國勢力溝通，構成勾結。

被形容為主腦的黎智英，案情指他在《國安法》實施前已經表明立場，尋求外國制裁。控方列舉他在2019年7月會見時任美國國務卿蓬佩奧；三個月後當美國討論香港人權法案，黎智英與香港民主委員會見美國參議員，尋求支持香港示威；同月與李柱銘出席時任美國副總統彭斯的演說，引述對方說中美貿易戰對人道解決香港問題是重要的考慮。

《國安法》生效前，黎智英指示《蘋果日報》提供英文內容，宣布「打國際線」，提及《國安法》剝奪香港的人權，希望國際上的朋友可知道更多香港的情況。黎智英說想吸引海外尤其是美國讀者，不只是尋求經濟援助，希望能提供政治庇護。《國安法》生效後，黎智英以個人名義在Twitter做直播訪問，對象包括美國前外交官；這些英文內容全部都是公開，實質上是直接與外國勢力溝通，構成勾結。

案情又提到李怡、區家麟等為《蘋果日報》寫評論，點名區家麟的文章是按黎智英的要求，構成煽動的一部分。