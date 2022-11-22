的士司機遭警箍頸後亡裁非法殺害　警員提覆核　法庭料兩個月內頒判詞

【有線新聞】10年前一名的士司機與乘客動武，被警員箍頸制服後死亡，死因庭裁定他非法被殺，警員提出司法覆核，要求推翻裁決，法庭預計兩個月內頒判詞。

案發在2012年11月，死者陳輝旺因車費與乘客爭執動武，被警員林偉榮箍頸押上警車，他頸椎移位、全身癱瘓一個月後不治。警員代表律師說，司機被捕時掙扎才被錯手箍頸，警員只想用適量力度令他配合，質疑原審沒有引導陪審團考慮有否非法意圖行使不合理武力。

家屬代表律師說，司機當時被鎖上手銬，警員無迫在眉睫的危險，只要肯定警員是故意箍頸便是非法殺害。