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2022年11月22日
港聞
新聞資訊
的士司機遭警箍頸後亡裁非法殺害 警員提覆核 法庭料兩個月內頒判詞
【有線新聞】10年前一名的士司機與乘客動武，被警員箍頸制服後死亡，死因庭裁定他非法被殺，警員提出司法覆核，要求推翻裁決，法庭預計兩個月內頒判詞。
案發在2012年11月，死者陳輝旺因車費與乘客爭執動武，被警員林偉榮箍頸押上警車，他頸椎移位、全身癱瘓一個月後不治。警員代表律師說，司機被捕時掙扎才被錯手箍頸，警員只想用適量力度令他配合，質疑原審沒有引導陪審團考慮有否非法意圖行使不合理武力。
家屬代表律師說，司機當時被鎖上手銬，警員無迫在眉睫的危險，只要肯定警員是故意箍頸便是非法殺害。
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