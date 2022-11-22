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2022年11月22日
港聞
新聞資訊
馬鞍山過渡性房屋項目動土 料供436個單位、明年第三季完工
【有線新聞】位於馬鞍山落禾沙里的過渡性房屋項目動土，房屋局局長何永賢、副局長戴尚誠主持儀式。
禾沙里項目是沙田區首個過渡性房屋，由東華三院負責興建，樓高4層，提供436個單位，面積介乎159至309平方呎，預計可讓約1,160人入住。
項目已獲政府批出近2.5億元資助，工程於9月展開，預計明年第三季完工。
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