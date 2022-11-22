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上月駐英中領館有人疑遭毆打　領事曾辯稱僅自衛　英警：確認有人犯襲擊等罪

【有線新聞】中國駐曼徹斯特總領事館上月發生的衝突，英國警方指調查後確認有人觸犯罪行，未有人被捕。
事發在上月中，有人聲稱在領事館外示威期間被人拉入領館內毆打，英國警方表示正搜集證據，包括手機影片及目擊者證詞，確認有人觸犯襲擊及擾亂公眾秩序等罪行，也已鎖定潛在疑犯和受害人，會繼續調查事發經過。
總領事鄭曦原早前表示有人非法進入領事館範圍，他和職員只是自衛。
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