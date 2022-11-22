烏克蘭斷電下將迎寒冬　世衛警告百萬計性命受脅　建議設人道走廊運送物資

【有線新聞】世衛警告寒冬將威脅烏克蘭數以百萬人性命，烏克蘭在斷水斷電的南部重鎮赫爾松開始撤離部分居民。俄烏互相指控對方犯下戰爭罪行，美國重申雙方都應遵守國際法，否則會面臨後果。

赫爾松市持續缺水缺電，當地居民自備容器到第聶伯河岸邊取水。烏克蘭當局在中央廣場一帶設置臨時帳篷和充電站，大批民眾在內取暖。總統澤連斯基指烏克蘭境內過半能源基建設施被俄軍炸毀；能源公司預料斷電情況可能持續至三月底。考慮到赫爾松市居住環境惡劣，列車服務逐漸恢復後，當局開始撤離婦孺和長者等居民。

世衛歐洲區域主任克魯格警告隨着寒冬將至，烏克蘭將面臨困境，「今個冬天將威脅數百萬烏克蘭人性命，持續轟炸衛生和能源基建，令醫院和醫療設施無法全面運作，燃料、水和電力不足以應付基本需要。」他建議設立人道走廊，讓物資可以運送至當地，並指烏克蘭面對的危機對全世界而言是難以應付的挑戰。

戰事除了觸發人道和能源危機，俄烏雙方亦互相指控對方犯下戰爭罪行。針對俄羅斯國防部日前指控烏軍槍殺已投降的俄軍，烏克蘭表明會徹查；美國亦表示會密切監察，強調戰爭法適用於入侵與防衛者，不論俄烏雙方都應遵守國際法，否則均會面臨後果。