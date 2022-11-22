港鐵觀塘綫周日起換新國產列車　荃灣綫、港島綫料最快2028年更換

【有線新聞】港鐵觀塘綫星期日起換新的國產青島列車，2029年前為荃灣綫、港島綫和將軍澳綫換車，不過會用舊信號系統，最快3年後才在荃灣綫轉新系統。

這款國產青島新8卡列車星期日開始在觀塘綫使用，取代現在行走40年的英國製列車。車廂不同的是，每個車卡的扶手吊環由20多個增至64個，中間扶手桿一開二，可以多些人握到，座位設計亦有不同，近車門扶手企位亦寬闊些。

這批國產車港鐵購入93列，觀塘綫下年更換全部13列，2028至29年荃灣綫、港島綫和將軍澳綫都會更換，不過暫時都用舊信號系統，至2025至26年荃灣綫率先轉新系統。

港鐵車務總監李家潤 ：「我們會借鑒荃灣綫的經驗及根據它實際運作情況，安全、有序陸續推展，約一年時間做一條鐵路綫，整體工程預計2028至2029年完成。根據現時乘客量估算，新信號系統下增加的可載客量可滿足2031年後的乘客量增長。」

因應油麻地站列車出軌甩車門事故，有人打開逃生門落路軌，港鐵都一度不知情，新列車在逃生門裝獨立感應器。李家潤 ：「當乘客有需要將這道門推開、離開車廂時，智能裝置會即時傳信號去控制中心，較傳統現時信號只讓司機知道，更快和清楚讓控制中心即時做好保護工作，會汲取最近的經驗。」

港鐵強調新列車同新信號系統會試至安全才投入服務，希望乘客放心。

立法會議員田北辰認為，2028年才全面更換新的國產青島列車是不能接受。新界西北（實政圓桌）田北辰：「2015年落單，2019年要交荃灣綫，本應2011或2012年要全部交付，現在2022年，還說車還沒做好信號系統，不用繼續坐這些英製列車，確是讓每一位都不敢站近車門，因事實上上一代列車的金屬物質和外掛式已經完全不合時宜，我們不能接受2028才換完。」