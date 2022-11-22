黎智英聘英御狀　律政司上訴遭拒　決定直接向終院申請上訴

【有線新聞】黎智英獲准聘用英國御用大律師來港為他抗辯，律政司不服，直接向終審法院申請上訴。

黎智英被控串謀勾結外國勢力、危害國家安全等罪的案件，下星期四開審，高等法院上月批准英國御用大律師Tim Owen來港為他抗辯，律政司不服，上訴被駁回，上訴庭亦拒絕批出上訴至終院的證明書，律政司決定直接向終院申請上訴，案件星期五開庭，由首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛處理，預計需時一小時。