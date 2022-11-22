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康文署移除旺角兩枯萎古樹名木　補種黃花風鈴木

康文署移除旺角兩枯萎古樹名木　補種黃花風鈴木

【有線新聞】康文署移除旺角洗衣街花園兩棵已枯萎的古樹名木，保障公眾安全。
兩棵史氏鐘花分別高6和7米，康文署在2015年發現兩棵樹健康情況轉差
樹冠稀疏及枝條枯死，即時加強護養工作，但兩棵樹的健康未有好轉。
今年4和5月，康文署確定樹木已枯萎，有潛在倒塌風險，將兩棵樹移除，會安排原址補種黃花風鈴木。
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