康文署移除旺角兩枯萎古樹名木　補種黃花風鈴木

【有線新聞】康文署移除旺角洗衣街花園兩棵已枯萎的古樹名木，保障公眾安全。

兩棵史氏鐘花分別高6和7米，康文署在2015年發現兩棵樹健康情況轉差

樹冠稀疏及枝條枯死，即時加強護養工作，但兩棵樹的健康未有好轉。

今年4和5月，康文署確定樹木已枯萎，有潛在倒塌風險，將兩棵樹移除，會安排原址補種黃花風鈴木。