加電費｜燈飾店東無奈接受　市民嘆「冇得揀」　學者料能源價未來有升無跌

【有線新聞】有學者估計，國際能源價格未來只會繼續高企、有升無跌，有經營燈飾生意的負責人說，只能無奈接受電費加幅，做生意時唯有不亮著所有燈。

「盡量關掉多些燈，例如這些沒多大必要的，我們都會節省成本。」李小姐經營的燈飾店共有三層，一個月電費基本要四萬多元，兩電宣布加電費，明年經營成本又貴了，李小姐：「我們靠燈亮着才可做生意，（電費）基本上年年都加的情況下，我們只能無奈接受加價，再加這麼多，對小企業負擔頗重。燃料費是兩電的成本之一，全轉嫁給市民也不公平。」為了節省成本，這裏亮着的燈九成都是LED，負責人說，有時都會讓客人先選好想看哪盞燈才會亮起。

做生意還能想辦法減成本，一般市民就唯有被迫接受。溫太：「我們這些蟻民反對不了，外出用膳，吃五餐便少吃一餐，沒辦法。」吳生：「洗澡快一點，煮少點東西，太黑才開燈。」梁女士：「是獨市生意，我們沒選擇，沒有選擇。大機構應該幫小市民，它年年都賺這麼多。」

有學者說國際燃料價格上升，加價可以理解，世界綠色組織行政總裁余遠騁：「無論油價、煤價、天然氣價都增長，希望大家知道能源的寶貴，開始節省能源，並非口號而是落實行動，我的預測是一直增長，國際專家都觀察到能源價格仍在高位，可能未必再攀升，但一定是上升後難以下降。」他希望政府考慮更多能源轉型方案，和找到新的能源供應。