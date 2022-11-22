西九藝術廣場大樓　新地獲發展營運權

【有線新聞】西九文化區管理局將藝術廣場大樓項目，批予新地建造及營運。

項目位於M+博物館旁邊，由三幢商業大樓組成，總樓面面積65,000平方米，大部分用作辦公室，其餘用於零售、餐飲及消閒。

新地是唯一投標的發展商，西九管理局說接納標書是因為回標價符合市場水平，新地將獲得47年的發展及營運權，以「建造、營運及移交」模式，負責項目的設計、建造、融資，以至租賃、管理、維修等工作。