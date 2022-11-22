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2022年11月22日
港聞
新聞資訊
元朗洪水橋將建多層工廈 安置棕地作業者 最快2027年落成
【有線新聞】政府將在洪水橋及元朗興建多層工廈，安置物流業及汽車維修業等棕地作業者，最快2027年落成。
有議員關注政府如何協助過渡，發展局說不會「一換一」調遷，但會賠償及另外覓地遷置。新界西北（實政圓桌）田北辰：「現時棕地結業者收了賠償後4至5年工廈才建好，可以平租予他們，這段時間過渡期外面找租金很貴，未必承擔得起，你們會否為他們做些事情？」
發展局局長甯漢豪：「這批工廈興建完成前已知發展清拆影響的棕地200公頃，換言之，即使沒有『一換一』，我們亦需找金錢賠償以外，盡量找土地作緩衝，讓棕地作業者得到安置。」
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