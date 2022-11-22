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2022年11月22日
港聞
新聞資訊
警搗非法放債集團拘15人 150%息率放貸、逼債仔洗黑錢
【有線新聞】警方搗破一個非法放債集團，拘捕15人。
行動中檢獲現金、銀行卡等。被捕人22至64歲，包括集團主腦及骨幹成員，涉嫌非法放債、洗黑錢及刑事毀壞等，警方說集團以實際年利率80%至150%放貸，向未能還款的借貸人住所淋紅油、恐嚇還錢或要求借貸人交出銀行戶口洗黑錢，
集團在2018至2020年間，涉嫌清洗約1.4億元犯罪得益。
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