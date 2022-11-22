警搗非法放債集團拘15人　150%息率放貸、逼債仔洗黑錢

【有線新聞】警方搗破一個非法放債集團，拘捕15人。

行動中檢獲現金、銀行卡等。被捕人22至64歲，包括集團主腦及骨幹成員，涉嫌非法放債、洗黑錢及刑事毀壞等，警方說集團以實際年利率80%至150%放貸，向未能還款的借貸人住所淋紅油、恐嚇還錢或要求借貸人交出銀行戶口洗黑錢，

集團在2018至2020年間，涉嫌清洗約1.4億元犯罪得益。