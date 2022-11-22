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2022年11月22日
港聞
新聞資訊
播錯國歌｜亞洲欖總會長親身來港致歉 解釋屬人為錯誤 無政治動機
【有線新聞】亞洲橄欖球總會會長親自來港，就播錯國歌向特區政府致歉。
會長與政務司司長陳國基會面，解釋播錯國歌是主辦方初級人員人為錯誤所致，沒有任何政治或不良動機，完全同意國歌是國家的象徵和標誌，任何場合都要尊重，承諾同類錯誤不會再發生。
陳國基重申強烈不滿，敦促總會糾正，往後賽事不能再出錯。
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