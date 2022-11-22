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美國馬薩諸塞州休旅車撞向蘋果專門店造成死傷

美國馬薩諸塞州休旅車撞向蘋果專門店造成死傷

美國馬薩諸塞州有汽車撞向蘋果一間專門店，至少1死16傷。
事發於當地周一早上10時許，一架休旅車撞破蘋果店面玻璃，一名65歲男子當場死亡，多名傷者要送院治理，部分情況危殆。警方圍封現場，查問涉事司機，當局說正調查事件，包括休旅車衝向門市的車速，暫時未知事故起因。
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