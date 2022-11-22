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2022年11月22日
兩岸國際
新聞資訊
馬來西亞最高元首稱短時間內決定新總理人選
【有線新聞】馬來西亞政局仍然未明朗。
最高元首阿卜杜拉分別召見希望聯盟主席安華和國民聯盟主席慕尤丁，建議雙方組成聯合政府，但慕尤丁拒絕與安華合作。安華表示，阿卜杜拉期望組成在種族、宗教等方面更包容的政府，但對於總理人選未有決定，會在短時間內決定。馬來西亞較早前舉行國會選舉，無政黨取得大多數議席，首次出現懸峙國會。帶領國民陣線的現任總理伊斯邁爾，拒絕與任何一方合作。
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