i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月22日
體育
新聞資訊
亞洲三項鐵人少年錦標賽 港隊派11位運動員主場出戰
【有線新聞】亞洲三項鐵人少年錦標賽，周日早上在大美督舉行，港隊派19位運動員出戰。
香港相隔4年，再辦國際三項鐵人賽，吸引超過150名來自6個亞洲國家或地區的運動員角逐。港隊派12男7女出戰。
賽事分兩個組別。標準賽程鬥375米游泳、10公里單車及2.5公里跑步。另外設有迷你賽程，距離相對較短。
上一條影片
北約警告中國加緊控制西方關鍵基建等 籲成員國避免產生新依賴
下一條影片
哥倫比亞小型飛機墜毀八人死亡
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒