亞洲三項鐵人少年錦標賽　港隊派11位運動員主場出戰

【有線新聞】亞洲三項鐵人少年錦標賽，周日早上在大美督舉行，港隊派19位運動員出戰。

香港相隔4年，再辦國際三項鐵人賽，吸引超過150名來自6個亞洲國家或地區的運動員角逐。港隊派12男7女出戰。

賽事分兩個組別。標準賽程鬥375米游泳、10公里單車及2.5公里跑步。另外設有迷你賽程，距離相對較短。