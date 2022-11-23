昂船洲大橋兩車相撞　肇事私家車司機棄車逃去

【有線新聞】昂船洲大橋有兩車相撞，其中私家車司機事後棄車逃去。

涉事的私家車與的士車身嚴重損毀，碎片散在地上。凌晨1時許，該架的士沿昂船洲大橋往大嶼山方向行駛，駛到近南灣隧道入口，被尾隨一輛高速駛至的私家車撞到車尾。意外後私家車司機逃離現場，的士男司機及女乘客受輕傷，經救護員治理後拒絕送院。警員正追查私家車司機下落。