國際原子能機構指伊朗啟用地下核設施　擬大幅增加提煉濃縮鈾濃度　英法德譴責

【有線新聞】國際原子能機構指伊朗開始於福爾多地下核設施提煉濃度達60%濃縮鈾，美國國務院稱暫時未能確認消息，英、法、德發表聯合聲明譴責伊朗增加核擴散風險，會繼續商討如何應對。

國際原子能機構指伊朗已開始於福爾多防衛嚴密的地下核設施，以較先進的IR-6離心機提煉濃度達60%的濃縮鈾，更計劃擴大福爾多和納坦茲的核設施規模。

用於武器等級濃縮鈾的濃度需約90%，雖然伊朗目前提煉水平仍有差距，但比2015年核協議前的20%仍高很多，亦遠超協議容許的3.67%上限。

伊朗傳媒指提升濃縮鈾濃度，是要強烈回應國際原子能機構上周通過決議要求伊朗配合調查，讓機構檢視3個未經申報場地發現鈾元素。由於福爾多的地下核設施位處深山，難以遭受攻擊，西方國家視伊朗此舉極具挑釁。

英、法、德發表聯合聲明，譴責伊朗提升濃縮鈾濃度會增加核擴散風險，亦沒有可信的民用理由辯解，三方會繼續與國際夥伴商討如何應對伊朗的升級行動。

根據2015年的核協議，伊朗只可使用第一代IR-1離心機，但自特朗普政府2018年宣布退出協議後，伊朗表明不會再遵守條款。美國政府換屆後尋求與伊朗恢復協議，不過談判一直沒重大進展。