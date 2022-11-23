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2022年11月23日
港聞
新聞資訊
加電費｜飲食業指加幅帶來沉重負擔 惟不會全數轉嫁消費者
【有線新聞】飲食業指電費加幅為業界帶來沉重負擔，但預料不會全數轉嫁消費者。
稻苗飲食專業學會會長徐汶緯：「一般電費佔食肆營運帳大約4至8%，視乎餐廳、酒樓、酒店用電器具有多少，飲食業利潤在經濟好或者正常情況下都只有單位數字、10%以內的利潤。看到許多餐飲食肆同行及會員都有許多優惠給予市場，大家都希望各自做多些生意，大家不會現在調整餐牌轉嫁予消費者。」
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