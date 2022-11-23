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2022年11月23日
港聞
新聞資訊
前廳交流會｜被追問要求外聘大律師承諾維護國安 林定國：無補充
【有線新聞】律政司司長林定國被追問要求外聘大律師簽名承諾維護國安，他說早前已經回應，不作補充。
記者：「不簽有甚麼後果？是否會不獲聘用？未來有否計劃有其他要求，例如要求他們宣誓，簽承認擴展到其他大律師、律師？」林定國：「希望大家的問題集中今日與立法會議員的溝通，剛才的問題，我已回應了其他記者。之前律政司已就此事書面回應了傳媒，我無進一步補充。」
就黎智英聘用英國御用大律師，律政司繼續向終院提上訴，林定國稱不評論進行中的司法程序。對於有議員關注國安法案件遲遲未完成審訊，林定國說希望所有法律程序都可以及時處理，涉事人士獲公平審訊。
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