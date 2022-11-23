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2022年11月23日
港聞
新聞資訊
精神病患以為同房誣諂 拿刀劈頭遭控企圖謀殺 判無期醫院令
【有線新聞】一名精神病患院友以為同房誣諂他偷煙，拿菜刀斬劈對方頭部，承認一項企圖謀殺罪，被判處無期醫院令。
案件在高等法院審理。案發去年5月，46歲患精神分裂症被告，在殘疾人士院舍以為被同房六旬男子誣諂，用菜刀斬傷對方頭部，事主驚醒逃命、頭部縫16針。
法官判刑指被告患有精神分裂及反社會人格障礙，醫生說他人際關係及自理能力低於常人，案發時分不清幻覺及現實，很大機會重犯，考慮到精神病人及公眾利益，判處他無期醫院令。
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