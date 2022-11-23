審計報告｜葵青康健中心服務量不達標　採購不循規定　75班活動僅1人報名

【有線新聞】政府近年積極推動基層醫療，以葵青地區康健中心作為試點，不過審計報告發現中心自2019年營運以來大部分服務量不達標，撥款採購未有依照指引，有4次超過20萬的項目無公開招標。

2019年啟用的葵青地區康健中心，政府以2.84 億元批出營運服務合約給葵青安全社區及健康城市協會。審計署說中心大部分服務量不達標，雖然上年度有改善，但9項目標仍有4項不達標。

中心會舉辦第一層和第三層預防的小組活動，2021年9月的701個班組中，約一成、即75班只有1名會員報名；會員每年都可做健康風險評估及早識別慢性疾病，但他們的出席率偏低，截至去年12月只有9%會員有做評估。

負責監管的醫衞局及中心解釋，服務一直受社會暴亂和疫情影響，亦額外承擔了抗疫工作，例如用作疫苗接種中心，窒礙中心提供原有服務。

除了服務量不達標，審計署抽查30次不超過5,000元的採購，近一半只索取一份書面報價，不符合營運手冊訂明盡可能索取兩份書面報價的規定，有4次金額超過20萬元的採購，甚至沒有公開招標。

審計署建議醫衞局，考慮向公眾披露地區康健中心的服務量目標和達標情況，加強推廣並密切監察營運狀況。