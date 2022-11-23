12港人｜廖子文申保釋等候上訴獲批　交出旅遊證件不得離港

【有線新聞】12港人之一廖子文因潛逃及灣仔管有爆炸品案共判囚31個月，他不服汽油彈案刑期上訴，向高等法院申請保釋等候上訴，獲上訴庭批准。

19歲男學生廖子文早前承認2019年藏有汽油彈材料及半製成品，管有物品意圖摧毁或損壞財產罪罪成，被判囚27個月。區域法院法官判刑後才得知廖子文已就潛逃案妨礙司法公正罪服畢刑期，法官說如果判刑前得知，就會將汽油彈案刑期減至21個月，建議他上訴。

上訴庭批准廖子文等候上訴期間以2萬元保釋、要交出旅遊證件，不得離開香港，每周三次到警署報到。