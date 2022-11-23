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2022年11月23日
港聞
新聞資訊
立法會選委界補選｜資審會裁定六名候選人提名有效
【有線新聞】立法會選委會界別補選六名候選人，獲資審會裁定提名有效。
資格審查委員會認為，六人都符合擁護《基本法》和效忠香港特區的法定要求和條件，裁定提名有效。
補選下月18日舉行，填補四名立法會議員加入政府後出現的空缺。六名候選人分別是，沒有申報政治聯繫的黃梓謙、黃錦輝及新民黨的何敬康、工聯會的李廣宇、民建聯的陳永光及獨立候選人尚海龍。
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