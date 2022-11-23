三間政府體育館周四起暫停開放　轉為暫託或檢疫中心

【有線新聞】三間政府體育館周四起陸續暫停開放，轉為暫託或檢疫中心直至另行通告。

其中荃灣西約及龍琛路檢疫中心分別下周二及三投入運作，合共提供247個床位，接收安老院舍密切接觸者；彩榮路暫託中心則於下周五運作，有144個床位，接收輕症及無症狀確診長者。三間中心會提供基本膳食及護理支援，不設另外收費。