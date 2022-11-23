i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月23日
港聞
新聞資訊
三間政府體育館周四起暫停開放 轉為暫託或檢疫中心
【有線新聞】三間政府體育館周四起陸續暫停開放，轉為暫託或檢疫中心直至另行通告。
其中荃灣西約及龍琛路檢疫中心分別下周二及三投入運作，合共提供247個床位，接收安老院舍密切接觸者；彩榮路暫託中心則於下周五運作，有144個床位，接收輕症及無症狀確診長者。三間中心會提供基本膳食及護理支援，不設另外收費。
上一條影片
美佐治亞州非裔犯遭獄內圍毆 3白人獄警被捕革職
下一條影片
生痱滋｜台灣女星以為灑鹽可消毒痱滋 隔天口腔長血泡下場超慘｜附正確處理方法
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒