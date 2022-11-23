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2022年11月23日
港聞
新聞資訊
網上發文涉港獨、敵視內地人 18歲男侍應控煽動等四罪下月判刑
【有線新聞】一名男侍應承認在網上發布煽動帖文留言以及侮辱國歌、國旗的圖片，還柙至下月14日判刑。
案情說18歲被告徐凱駿前年5月至今年9月，在多個網上平台發布29篇帖文，有關港獨及呼籲敵視內地人，詛咒他們死亡或重傷，又篡改國歌歌詞以及把國旗5粒黃星改為粗口字。
國安法指定法官蘇惠德裁定所有控罪沒超出檢控時限，被告承認作出具煽動意圖作為、侮辱國歌及國旗4項罪，求情時說希望考慮被告的年紀判處社會服務令。被告還柙至12月14日判刑，索取教導所及心理醫生報告。
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