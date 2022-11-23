i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月23日
港聞
新聞資訊
大灣區兩中醫專家來港 助瑪嘉烈、伊院新冠重症患者治療
【有線新聞】「大灣區中醫訪問學者計劃」兩名內地資深中醫專家上周來港，會在公立醫院交流，
廣東省中醫院主任中醫師謝東平：「我三月份在亞博館接受過培訓，這邊的同事已幫我們熟悉。沒有問題，剛才提及英文溝通，在這方面可以跟他們交流。」廣東省中醫院副主任中醫師吳廣平：「目前主要是臨床方面，增加他們對臨床治療新冠重症病人經驗。」
兩位專家謝東平、吳廣平是年初內地援港醫療隊成員，今次會帶領4位本地資深中醫師，以中西醫協作模式，在伊利沙伯及瑪嘉烈醫院治療新型肺炎的重症病人，並提供臨床中醫培訓等，暫時不會治療其他重症病人。兩位專家的薪金由內地支付，醫管局會視乎計劃的成果，考慮增加日後訓練的人數。
上一條影片
天宮課堂「三軸物體」旋轉疑問 航天員陳冬親揭盅
下一條影片
中國與部分南太平洋島國舉行警務對話
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情