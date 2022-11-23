大灣區兩中醫專家來港　助瑪嘉烈、伊院新冠重症患者治療

【有線新聞】「大灣區中醫訪問學者計劃」兩名內地資深中醫專家上周來港，會在公立醫院交流，

廣東省中醫院主任中醫師謝東平：「我三月份在亞博館接受過培訓，這邊的同事已幫我們熟悉。沒有問題，剛才提及英文溝通，在這方面可以跟他們交流。」廣東省中醫院副主任中醫師吳廣平：「目前主要是臨床方面，增加他們對臨床治療新冠重症病人經驗。」

兩位專家謝東平、吳廣平是年初內地援港醫療隊成員，今次會帶領4位本地資深中醫師，以中西醫協作模式，在伊利沙伯及瑪嘉烈醫院治療新型肺炎的重症病人，並提供臨床中醫培訓等，暫時不會治療其他重症病人。兩位專家的薪金由內地支付，醫管局會視乎計劃的成果，考慮增加日後訓練的人數。