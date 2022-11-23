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2022年11月23日
港聞
新聞資訊
輪候公屋最新須等5.6年 較6月底快0.4年
【有線新聞】公屋平均輪候時間最新是5.6年，比6月底快0.4年。
今年第三季獲編配入住公屋的一般申請有約11,400宗，當中超過一成八是長者一人申請。
截至9月底，一般申請者的平均輪候時間為5.6年；長者一人申請平均輪候時間為3.9年，快了0.2年，房委會說因今年第三季有過萬間公屋單位可供編配，消化了部分需求。
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