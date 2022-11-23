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2022年11月23日
港聞
新聞資訊
劏房業主代表認濫收租戶水費 罰款1000
【有線新聞】一名劏房業主的代表承認濫收租戶水費，判罰1000元，是第二宗濫收劏房戶水費定罪個案。
水務署今年4月接獲投訴，指有人向新蒲崗衍慶街一個劏房戶濫收水費，收取的費用超過繳交給水務署的水費，經調查後檢控負責為業主收水費的代表；代表認罪、判罰1000元，是去年5月修訂水務設施規例禁止濫收水費後第二宗定罪個案，首宗於今年6月被判罪成。
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