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審計報告｜事前勘探不足　屯門公路改善工程超支逾2億元

【有線新聞】審計署說，屯門公路改善工程因為事前勘探不足，引致超過2億元額外開支。
路政署2008年起批出6份合約，合共約86億元，分階段在屯門公路進行重建及改善工程，其中兩份合約在開工後，發現斜坡的實際土地狀況，與規劃設計階段時的假設不同，需要發出600多份更改令，修正道路兩旁的斜坡，花多2.1億元。
審計報告又指出，屯門公路去年有246宗交通意外，比率高過全港主要道路整體意外率，認為運輸署要加強保障道路安全。
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