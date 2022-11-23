海防博物館明重開　加強展示日本侵華內容

【有線新聞】筲箕灣海防博物館完成更新工程，明日重開，免費入場。

政務司副司長卓永興：「更新後的常設展覽加強展示日本侵華、日軍攻港；香港保衛戰、東江縱隊港九獨立大隊奮勇抗日的內容、非常適切，讓大家了解香港民眾當年抗戰的貢獻，更能細味中國人民抵禦外敵的激揚歷史。」

博物館在2018年受超級颱風「山竹」破壞，斥資1800萬復修及更新，更新後的常設展覽及史蹟徑加入虛擬實景、多媒體互動裝置訴說香港海防故事，讓公眾更了解香港軍事歷史及戰略地位。