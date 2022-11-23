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2022年11月23日
港聞
新聞資訊
前年中大畢業禮百人遊行 20歲學生認非法集結判入教導所
【有線新聞】前年中大畢業禮有逾百人校內遊行，一名職訓局學生早前承認非法集結，被判入教導所。
20歲被告唐綽謙，被控2020年11月19日在中大畢業禮與其他人參與非法集結。區域法院法官王詩麗判刑指，被告當日在正門等遊行開始，身穿黑衣、與另一男子行動，屬有計劃地參與，曾用揚聲器帶頭叫口號、在前排唱歌，角色鮮明；被告在兩宗同類示威案件獲准保釋期間干犯本案，是加刑因素，之後又涉虐畜，反映守法意識薄弱，決定判處他入教導所。
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