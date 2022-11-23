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2022年11月23日
港聞
新聞資訊
兩電加價｜政府未按慣例先公布按年加幅 謝展寰稱無意隱瞞淡化
【有線新聞】兩電明年加電費兩成及四成半，政府公布時有別於以往交代按年加幅，而是交代與本月比較的電費增幅，環境及生態局局長謝展寰說無意隱瞞或淡化。
謝展寰：「與現時十一月份的水平比較，中電是6.4%，港燈是5.5%。」謝展寰事隔一日說，自己無隱瞞或淡化電費加幅之意，只是覺得坊間很多人關心電費較現時增加多少。他說發言可能引起誤會，往後會多加留意，又說會上播放投影片有按年的電費加幅資料。
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