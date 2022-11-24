人大選舉提名期　美術家協會主席林天行領申請表

【有線新聞】港區人大代表選舉提名期第二天，陸續有人到上環招商局大廈取申請表，有藝術工作者希望推進文藝發展。

香港美術家協會主席林天行：「香港需要有一個專業藝術家出來服務香港這個文化藝術，尤其是國家將香港要成為中外文化藝術交流中心，我覺得這個是一個重要契機出來（參選）」

本身是全國人大代表選舉會議成員的商人沈慧林亦到場取申請表，現任港區人大代表陳曼琪及傳媒人盧永雄則派人代領表格，選舉下月15日舉行，將選出新一屆36名港區人大代表。