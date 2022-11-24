泰國直擊｜亞洲首個大麻合法化國家　曼谷湧現逾900商店

【有線新聞】泰國是首個大麻合法化的亞洲國家，大麻可以用作醫療、工業及食品，但不准當作休閒消遣，單在曼谷就有超過900間售賣大麻的商店。

泰國政府6月宣布大麻合法化，阿Nut馬上辭去工作，投資超過17萬港元，開設這間售賣大麻花的店舖，大麻店負責人Nut：「我認為大麻的成分有助紓緩痛楚，所有投資者都看到商機，所有大麻店幾乎同一時間開業，競爭非常激烈，現時單在曼谷已有超過900間大麻店。」

這些大麻花來自泰國本地農場，含有精神活性作用的四氫大麻酚THC及提取物大麻二酚CBD，每克售價約160港元。

泰國政府自6月起合法化種植和買賣大麻，認為可以推動經濟和醫療旅遊，不過禁止為消遣而吸食大麻，在街上吸食更可被罰款2.5萬泰銖，即超過5,000港元。

大麻店就連夜市都找到，有這些添加THC的零食及飲品，台灣旅客陳先：「既然這邊是亞洲第一個可以試（大麻）的地方，那就來試試看。團友很多人，有些人很亢奮，有些人就沒甚麼感覺。」

香港旅客張先生：「我覺得反而頗安全，不會見到街上有人吸食大麻後發瘋。」

有本地泰國人不太支持，泰國人Fern：「兒童和青少年都可接觸到大麻，我見過很多個案他們沒有節制地吸食，過分亢奮而發生意外要入醫院。」

THC在香港屬於危險藥物，所以含大麻成分的曲奇餅和爆谷，千萬不要拿回香港做手信。根據香港法例，非法進口危險藥物到香港最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。