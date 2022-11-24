議員倡醫療券適用範圍擴至內地　盧寵茂：難跟進醫療事故

【有線新聞】有立法會議員提出，將醫療券的適用範圍擴展至內地醫療機構，醫務衞生局局長盧寵茂指，一旦出現醫療事故，以現行的法例將難以跟進。

醫務衞生局局長盧寵茂：「我們要考慮能否合法使用公帑，及確保醫療質量的情況下，推廣至其他機構。另外，我們也明白，香港相關的法例及專業守則對內地的醫療機構或醫護專業人員不適用，一旦有些醫療事故時，我們要跟進及協助長者，可能會有較大難度。」