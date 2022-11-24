i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月24日
港聞
新聞資訊
議員倡醫療券適用範圍擴至內地 盧寵茂：難跟進醫療事故
【有線新聞】有立法會議員提出，將醫療券的適用範圍擴展至內地醫療機構，醫務衞生局局長盧寵茂指，一旦出現醫療事故，以現行的法例將難以跟進。
醫務衞生局局長盧寵茂：「我們要考慮能否合法使用公帑，及確保醫療質量的情況下，推廣至其他機構。另外，我們也明白，香港相關的法例及專業守則對內地的醫療機構或醫護專業人員不適用，一旦有些醫療事故時，我們要跟進及協助長者，可能會有較大難度。」
上一條影片
泰國直擊｜亞洲首個大麻合法化國家 曼谷湧現逾900商店
下一條影片
一線搜查｜直擊上水小販多人做媒賣「無痛噴霧」 有街坊中伏：見人哋噴完得先幫佢買
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情