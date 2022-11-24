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工程師藏鐳射筆索帶　被裁定管有攻擊性武器罪成　判囚四個月

【有線新聞】一名工程師2019年被搜出一支鐳射筆及一包索帶，經審訊後被裁定管有攻擊性武器等兩罪罪成，判監4個月。
裁判官莫子聰裁決時指，不接納被告聲稱鐳射筆及索帶是用作搬傢俬及收納電線，質疑被告隱藏對社會事件的看法，打算以被搜出的工具作非法用途。他形容案件罪行嚴重，搜出的鐳射筆有機會對警員造成傷害，但考慮被告有悔意，又認同控方存在檢控延誤，最終判處他入獄4個月。
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