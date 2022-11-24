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米埔黑臉琵鷺屍體　疑帶H5禽流感病毒

【有線新聞】米埔一隻黑臉琵鷺屍體，懷疑帶有H5禽流感病毒。
該隻黑臉琵鷺屍體，日前在米埔自然護理區發現，區內加強清潔觀鳥屋等設施。
漁護署說雀屍3公里範圍內沒有雞場，會加強禽流感監控工作，留意活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當預防措施。
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