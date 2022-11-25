運動員遇播錯國歌須做手勢示意更正　王敏超：幾秒後仍無停播應離場

【有線新聞】港協暨奧委會發指引，要求運動員發現播錯國歌時需做T手勢示意更正，否則要離場。義務秘書長王敏超說，如果做手勢後幾秒都沒停播，就有離場的必要。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超：「現場有總會也問到，在多少時間內要做這手勢、維持多少秒，我想只要播錯就應立即要求更正，我相信過程不需要超過幾秒、十秒，過了幾秒也沒有暫停播放，我想就有離場必要。另外有人問可能有些殘奧會選手未必一定做到，我想這要交給殘奧會，看看個別運動員不一定做到這手勢或交由領隊處理。」