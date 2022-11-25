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2022年11月25日
港聞
新聞資訊
天星小輪申加價加一倍 議員質疑未能扭轉虧損
【有線新聞】天星小輪申請加價一倍，有立法會議員指加幅過大，質疑單靠加價長遠不能扭轉虧損，天星小輪重申是逼不得已。
立法會議員（香港島西）陳學鋒：「今次天星小輪加價其實是一個飲鴆止渴的行為，為了解決一時經濟困難去「飲毒酒」，其實很大機會會搞死天星小輪自己本身的營運。」
立法會議員（旅遊界）姚柏良：「即使加夠一倍也好，我相信也很難維持，加了一倍未來是否純粹靠票務可以維持健康發展呢？我相信不可以。」
天星小輪總經理周卓賢：「本身公司的負債已經去到一個地步看不到盡頭，每周仍在「燒」100萬現金，所以我們對於今次加幅，公眾有些驚訝，我們真的不好意思，因為這真是逼不得已的選擇。」
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