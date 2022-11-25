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2022年11月25日
港聞
新聞資訊
新一輪院舍外展疫苗接種服務特別計劃展開 為期四星期
【有線新聞】新一輪院舍外展疫苗接種服務特別計劃展開，為期四星期。
政府說過去一星期院舍呈報新型肺炎確診個案增加超過兩成，住院個案亦多近一成，而院舍院友第四針接種率只有約一成，有需要加強安老及殘疾院舍的保護。新一輪院舍外展疫苗接種服務特別計劃即日起展開，醫療團隊每星期會到訪院舍最少一次，為到期接種新一劑疫苗的院友打針，同時會為他們接種季節性流感疫苗，提供雙重保護。
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