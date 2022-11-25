機場三跑啟用　機管局料2035年客運量達1.2億人次　餘下工程後年年底完工

【有線新聞】機場第三跑道啟用，機管局預期2035年機場接待旅客可達1.2億人次，整項三跑工程耗資1,400多億元，餘下的工程包括交通管制塔、二號客運大樓擴建等將在後年年底完工。

興建六年的機場三跑全長3,800米、闊60米，正式啟用。由7月開始試運期間已有過萬班航機降落，本月起每日平均應付140多班機升降。

新的交通管制塔要到2024年才建成，三跑這段時間要繼續使用臨時交通管制塔。三跑啟用後，原本的北跑道會關閉翻新，到2024年重開。

三跑啟用儀式由政務司司長陳國基主持，替代確診的行政長官李家超。

機管局相信三跑啟用有助提高客貨運量，機管局主席蘇澤光：「完成後機場容量會增加 50%，乘客達1億2千萬，貨運達1,000萬公噸。重新上路、配合國家十四五規劃，香港機場會繼續保持國際航空樞紐地位，整個三跑系統象徵香港經濟重新起飛。」

機場新的中央控制中心同時投入服務，大螢幕顯示航班升降信息以及旅客捷運系統和月台情況，機場職員及航空公司職員可以在這裡實時監察。

為配合三跑啟用，機管局擴建二號客運大樓，興建新的客運廊及旅客捷運系統等，目標2024年年底完工。