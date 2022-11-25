世界盃G組　巴西2:0塞爾維亞

【有線新聞】5屆世界盃冠軍巴西，2比0擊敗塞爾維亞，G組旗開得勝。

李察利臣成為整場比賽焦點，換邊後直至62分鐘，替巴西先開紀錄。這位熱刺前鋒，73分鐘得到雲尼斯奧斯的幫助，替「森巴兵團」拉開比分。最終淨勝兩球，巴西下一場會對瑞士，壓軸鬥喀麥隆。