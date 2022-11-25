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2022年11月25日
體育
新聞資訊
世界盃G組 巴西2:0塞爾維亞
【有線新聞】5屆世界盃冠軍巴西，2比0擊敗塞爾維亞，G組旗開得勝。
李察利臣成為整場比賽焦點，換邊後直至62分鐘，替巴西先開紀錄。這位熱刺前鋒，73分鐘得到雲尼斯奧斯的幫助，替「森巴兵團」拉開比分。最終淨勝兩球，巴西下一場會對瑞士，壓軸鬥喀麥隆。
巴西前鋒尼馬完場前10分鐘，因為一次碰撞，右腳腳踭受傷，結果被換出，在後備席休息期間，更一度落淚。森巴兵團依然能夠打敗塞爾維亞，主帥迪堤強調，有信心30歲的尼馬，繼續在世界盃披甲。
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