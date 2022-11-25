台維斯盃網球賽　加拿大擊敗德國闖四強　會與意大利爭入決賽

【有線新聞】台維斯盃網球賽，加拿大取得四強最後一席，半準決賽淘汰德國，會與意大利爭入決賽。

從未贏過台維斯盃，加拿大挑戰3屆盟主德國。白帽的沙普華路夫打頭陣鬥史特路夫，這位23歲左手將，先輸一盤3比6之下，雖然追回一盤6比4，但決勝第三盤，雙方鬥到決勝局。世界排名18的沙普華路夫，輸細分2比7，再輸一盤6比7，盤數輸1比2，加拿大先失一分。

三場兩勝制的八強，在出局邊緣。加拿大第二場，派出世界第6的安格艾利亞森對奧達，第一盤亦要鬥到決勝局，贏細分7比1，先贏7比6。

安格艾利亞森第二盤繼續表現穩定，再贏6比4，盤數贏2比0，場數追平。

一場紅白之爭，要進入決勝的第三場雙打分高下。依然戴著白帽的沙普華路夫，再度登場，與普斯比斯合作，鬥卡拉域斯與佩斯組合。

一對加拿大拍檔，克服落後一盤2比6的困難，連追兩盤6比3，盤數反勝2比1，總場數亦贏2比1，繼2019年之後，再次躋身四強。是否能夠突破當年得亞軍的最好成績，加拿大先要跨過意大利一關。